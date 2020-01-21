أخبار مصر | قصر المنيل يستضيف شباب البرنامج الرئاسي الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصر المنيل يستضيف شباب البرنامج الرئاسي الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصطحب "مشرفي"، وأمناء المتحف، الشباب في جولة بين معالمه الأثرية، حيث زاروا سراي الإقامة، سراي العرش، وسراي الاستقبال، ومتحف الصيد.
ووصف الشباب الجولة بـ"الرائعة"، وأبدوا انبهارهم وسعادتهم بمشاهدة العمارة والفنون الإسلامية في العصر الحديث عن قرب.
ويأتي البرنامج الرئاسي لتأهي الشباب في إطار دور مصر الريادي، ورئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام، وأيضًا في إطار دور وزارة السياحة والآثار في تحفيز الشباب الأفريقي في معرفة التراث والحضارة المصرية من كافة الحقب التاريخية.
شهد الزيارة 80 شابًا من شباب من مختلف دول أفريقيا ومن جميع الدول المشاركة في الاتحاد الأفريقي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور داخل معالم القصر الأثرية.