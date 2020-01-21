أخبار مصر | متحدث الرئاسة: السيسي يشارك في حفل استقبال دوق كمبريدج ببريطانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث الرئاسة: السيسي يشارك في حفل استقبال دوق كمبريدج ببريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورة من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار.

وقال "راضي"، تعليقًا على الصورة: "مشاركة الرئيس مساء اليوم في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار، والذي أقامه الأمير وليام دوق كمبريدج بقصر باكينجهام الملكي بالإنابة عن الملكة إليزابيث الثانية وبحضور رئيس الوزراء البريطاني".