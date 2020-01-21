أخبار مصر | "الصحة" تجدد ندب مديرًا للشئون العلاجية بالإسماعيلية لمدة عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تجدد ندب مديرًا للشئون العلاجية بالإسماعيلية لمدة عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الصحة والسكان، تجديد ندب الدكتور سعيد مأمون سليمان السقعان، مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، للعمل مديرًا للمديرية المذكورة، وذلك لمدة عام.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه مساعد الوزير لشئون المستشفيات.

