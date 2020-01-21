شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 11 نوع فاكهة وفوائدها فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365"، أشهر أنواع الفاكهة الشتوية التى لها العديد من الفوائد خلال هذه الفترة لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف والفيتامينات والمعادن والأملاح والفيتامينات التى تحسن مناعة الجسم وتزيد من قدرته على المقاومة، ومنها البرتقال، والليمون، والتفاح، والموز، والجوافة، واليوسفى، والفراولة، والكاكا، والرمان وكلها فاكهة غنية بالفيتامنيات، بالاضافة إلى احتواء فاكهة الصيف على العديد من الفيتامينات والمعادن والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة، وكثير من العناصر الغذائية، وتكون الفاكهة الملاذ لما لها من خصائص مقاومة للحر والجفاف وترطيب الجسم.

- البرتقال من الفاكهة التى تحتوى على مركبات غذائية وفيتامينات واقية تفيد الصغير والكبير والمريض والسليم، حيث يعد عصير البرتقال من أغنى فواكه الشتاء بالفيتامين .

- الموز من أفضل أنواع الفواكه الشتوية وتحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامنات، ويفضل تناوله ناضجا.

- الكاكا من الفواكه الشتوية الصحية، وتحتوى على نسبة كبيرة من الألياف والتى تفوق التفاح على سبيل المثال، كما أنها تحتوى على نسبة كبيرة من المعادن ومضادات الأكسدة.

- الجوافة تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي، تزيد عن النسبة الموجودة فى البرتقال واليوسفى، وتساعد على مقاومة أعراض البرد لدى الأطفال وعلاج السعال والكحة الشديدة، تغلى أوراقها ويمكن تناولها كمشروب لطرد البلغم وتهدئة السعال.

- اليوسفى من الفواكه الحمضية المحببة للكثيرين، فبالرغم من كونه يشبه البرتقال فى الشكل والمذاق إلى حد ما، فإنه أغنى من حيث الفوائد والقيمة الغذائية. يحتوى على فيتامين سي، ويماثل البرتقال فى فوائده العظيمة للجسد والبشرة والصحة بشكل عام.

- الفراولة تتميز بطعمها الجميل، متوافرة فى هذه الأيام بكميات كبيرة،تحتوى على كميات قليلة من السعرات الحرارية، لكنها تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

- الرمان يحتوى على كمية كبيرة من فيتامين سى الذى يزيد من المناعة، خاصًة فى فصل الشتاء، ضد نزلات البرد والرشح، يحتوى على الكثير من الفيتامينات ويعد الرمان مصدرًا للعديد من المعادن الضرورية للجسم.

- التفاح من الفاكهة الشتوية المنتشرة فى هذا التوقيت، والأشهر بين أنواع الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، حيث يحتوى التفاح على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الفيروسات كالأنفلونزا والأمراض المختلفة.

- العنب الأحمر، مصدر ممتاز للفيتامينات يتم اختيار حبات العنب غير الطرية ''الصلبة إلى حد ما''، ثم يخزن فى الثلاجة لمدة أسبوع ويضاف إلى السلطات أو تناوله مع الجبن والبندق.

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- الليمون يفضل إضافة عصير الليمون إلى ماء الشرب، لأن الليمون لديه خاصية قتل الميكروبات يحتوى الليمون أيضا على فيتامينات ويستخدم لعلاج نزلات البرد والزكام ويمكن شرب عصير الليمون كما هو، أو إضافته إلى الشاى أو ماء الشرب

- ثمار الجريب فروت، تعد من أفضل الفواكه الشتوية التى تساعد على تعزيز توزان الجسم، وتحسن من عمل الجهاز المناعى، كما أنها تفيد البشرة بصورة كبيرة.

- فيما تحتوى فاكهة الصيف على العديد من الفيتامينات والمعادن والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة، وكثير من العناصر الغذائية، وتكون الفاكهة الملاذ لما لها من خصائص مقاومة للحر والجفاف وترطيب الجسم .. وهى كالاتى ..

- البطيخ يحتوى على نسبة كبيرة من المياه والألياف، ونسبة عالية من الفيتامينات.

- العنب من أشهر فواكه الصيف، احتوائه على الكالسيوم والفيتامينات، وهذا ما يجعله من الفاكهة المحظورة على مرضى السكر.

- الخوخ من الفاكهة الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والأملاح المعدنية.

- المانجو تحتوى على نسبة كبيرة من الكاروتين تصل إلى 6% تلك المادة التى تمنحها لونا برتقاليا مميزا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات.

- التين من الفواكه التى تمد الجسم بالطاقة، وذلك بسبب كمية السكريات الكبيرة التى يحتوى عليها، لهذا يفضل تناول التين بكافة الطرق سواء كان طازجا أو مجففا.

- المشمش يعد من أهم مصادر فيتامين A، يعطى الجسم نصف احتياجه من هذا الفيتامين، كما أنه غنى بفيتامينات ومعادن أخرى

- الكريز توجد العديد من الأنواع المختلفة للكريز، وجميعها من الفاكهة الصحية معتدلة السكر، ويوجد فى الكريز أيضا كمية كبيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات

- الأناناس من الفاكهة الصحية قليلة السكر، ويحتوى على العديد من الفيتامنيات مناسبا لعلاج اللثة والتخلص من البثور.