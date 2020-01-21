شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين البحر الأحمر و«الاتصالات» لميكنة التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الاثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، يمثلها المهندس رأفت هندي، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، والمهندس محمد شمروخ، النائب الأول للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية.

وأكد المحافظ، في بيان، ضرورة تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، موضحا أن المحافظة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وتوفير البنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية في كل القطاعات الحكومية.