شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشارك فى حفل الاستقبال الرسمى لرؤساء الوفود بقصر باكينجهام الملكى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الاثنين، فى حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود بقصر باكينجهام الملكي الذى أقامه الأمير وليام دوق كمبريدج بالإنابة عن الملكة إليزابيث وبحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك صباح الاثنين، في القمة البريطانية الأفريقية بلندن، وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي لتحقيق تطلعات النهوض بالقارة الإفريقية على مختلف الأصعدة.

وأضاف الرئيس السيسى، أن هذه القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي المساند لجهود الدول الأفريقية في تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقارة على مختلف الأصعدة، معرباً في هذا السياق عن التقدير للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم مساعينا الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التي توافقنا عليها أفريقياً في أجندة التنمية 2063، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استناداً إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.

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وأشار الرئيس السيسى، إلى أن انعقاد القمة يأتي في ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، فضلا عن تزايد وتيرة الصراعات المسلحة وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياته على القارتين الأفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية في المحيط الإقليمي، وبروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد؛ مؤكدا أن كل ذلك يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.

وشهدت مشاركة الرئيس لقاءات علي هامش القمة، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالكونغو الديمقراطية، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، فضلاً عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية.

كما التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، برافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء موريشيوس.

واكد الرئيس خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.