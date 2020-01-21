شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مهمة لـ"ربات البيوت".. "البيطريين" تكشف مدة صلاحيات الأغذية داخل الثلاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شيرين زكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، أن أقصى مدى لحفظ الطعام داخل الثلاجة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام فقط، موضحة أنه أى طعام يتم وضعه فى الثلاجة، مثل الدواجن النيئة، والكبدة النيئة، ولم يتم طهيها، وسيتم تركها فى الثلاجة لطهيها بعد ذلك، فإن أقصى مدة لحفظها داخلها هو 3 أيام فقط، مؤكدة أن الفترة نفسها تنطبق على جميع الأكلات المطهية أيضا.

وأوضحت شيرين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بعض الأطعمة لن تتحمل البقاء لمدة 5 أيام بالثلاجة، وبالتالى من الأفضل ألا تتجاوز كافة الأطعمة فترة الثلاثة أيام داخل الثلاجة، مضيفة: حتى عبوات اللبن المبستر، التى تصل صلاحيتها إلى 6 أشهر، فأنها فور فتحها ووضعها داخل الثلاجة، تصبح صلاحيتها داخل الثلاجة لا تتجاوز الـ3 أيام.

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وأشارت إلى أن الأطعمة مثل: الملوخية والأرز، عند تسخينهم بعد الطهى، لا يصلوا لدرجة الغليان، وفقط يتم تسخينهم تمهيدا لتناولهم، وبالتالى لابد أن تراعى ربة المنزل أنها لا تتركهم خارج الثلاجة أكثر من ساعتين بعد الانتهاء من طهيهم، خاصة أن كثيرا من الأمهات تنتهى من طهى الطعام مبكرا، وتتركه على البوتاجاز، لحين تناوله، مؤكدة أنها عادة خاطئة، لابد من تغييرها، لعدم ترك فرصة للسماح ببدء النشاط البكتيرى داخل تلك الأطعمة، وذلك على عكس أى طعام يمكن عند تسخينه ويصل لدرجة الغليان، حيث يقضى الغليان بدوره على أى بكتيريا تكونت داخل الأطعمة بمختلف أنواعها.

ولفتت إلى أن اللبن المبستر لا يحتاج لغليه قبل استخدامه، لافته إلى أنه يفضل شراء الألبان المبسترة قصيرة الأجل، التى لا تتجاوز صلاحيتها عدة أيام، خاصة أن فائدتها أعلى من المبسترة طويلة الأجل، التى تصل صلاحيتها إلى عدة أشهر، لأن البسترة القاسية تدمر فوايد اللبن.