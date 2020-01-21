شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد فؤاد: "مينفعش الرئيس السيسى يكون فى مكان ومرحش ادعمه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد فؤاد، إنه تقابل مع الجالية المصرية في لندن مما ساندوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء وجوده في لندن لحضور القمة الأفريقية البريطانية، مشيرة إلى أنه لم يري أحساس الوطنية بهذا الشكل الرائع سوي وسط هؤلاء المواطنين، قائلا:"قابلت ناس غاية الوطنية ولم أري ذلك وأعرف أحساس الوطنية".

وتابع محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع عبر فضائية CBC، شرف لي أن أكون موجود أبناء الجالية المصرية في انجلترا، موضحاً أن هناك سيدة جاءت مصطحبة ابنها المصاب بالتوحد، وكان الطقس بارد جداً، ولكنها أصرت على الحضور للتواجد في الصف الأمامي.

وأكمل محمد فؤاد، أن المصريين أحضروا له طعام وشراب وفاكهة، قائلا:"لا يمكن يكون الرئيس في مكان وأنا فيه ومرحش وأنا كنت موجود في انجلترا بالصدفة، وبقوله إلى الأمام يا ريس وربنا يعينك على ما تراه وانت تبذل مجهود كبير، وكل مصري شريف يري مجهود الرئيس وكل شخص يحب بلده يعرف ماذا يفعل الرئيس".

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واحتفل النجم والمطرب المصري محمد فؤاد، بالاحتفال مع الجالية المصرية في بريطانيا، بمناسبة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار 2020.

وتواصل الجالية المصرية في لندن، تنظيم الوقفات أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنمية في مصر والقضاء على الإرهاب.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الرئيس السيسي، والأعلام المصرية، مردين الهتافات الوطنية "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".