شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إطلاق "أبلكيشن" لتوجيه المرضى لأقرب المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كان منها:.. الرئيس السيسى: سعدت كثيرا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية فى لندن الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يحتفظ بصور العداد 3 أشهر لمراجعة الشكاوى وزير التعليم العالى: إطلاق "أبلكيشن" لتوجيه المرضى لأقرب المستشفيات السيسى يحدد 4 أولويات لتنمية القارة فى افتتاح القمة.. غدا بـ"الخليج 365" شاهد .. دار الإفتاء: لا يجوز للزوجة التجسس على تليفون زوجها أو العكس وزيرة التخطيط: مذكرة تفاهم لضخ 3 مليارات جنيه إسترلينى استثمارات فى مصر صور.. محمد فؤاد يغنى للجالية المصرية فى لندن أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية Advertisements التفاصيل الكاملة لاستثمارات بريطانية بـ3 مليارات جنيه استرليني لمصر التأمين الصحى الشامل يعلن إجراء أول جراحة قلب بدون شق الصدر .. فيديو ننشر نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار %9.4 زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر ولندن خلال 9 أشهر السيسى يبحث مع رئيس وزراء موريشيوس تعزيز التعاون في مختلف المجالات الجناينى بعد لقاء محمد صلاح: معنوياته زى الفل.. ولا علاقة لنا بجوائز "كاف" تقرير.. تركيا تحتل المركز الأول بسجن الصحفيين على مستوى العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. إطلاق "أبلكيشن" لتوجيه المرضى لأقرب المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.