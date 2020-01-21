شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة الاختيار من متعدد بامتحان الثانى الثانوى سهلت "التصحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التصحيح الالكترونى لامتحانات الصف الثانى الثانوى الإلكترونية أسهل من العام الماضى، موضحة أن العام الماضى بامتحانات الصف الأول الثانوى كانت الأسئلة المقالية كثيرة، أما هذا العام تم مراعاة ذلك ومعظم الأسئلة فى جميع الامتحانات عبارة عن اختيار من متعدد وبالتالى سهلة خطوات كثيرة على مقدرى الدرجات.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن هناك مراكز للتصحيح الإلكترونى فى جميع الإدارات التعليمية بواقع مركز للتصحيح فى كل إدارة وخاصة فى المحافظات الكبيرة مثل القاهرة، مشددة على أنه تم الانتهاء من تصحيح مواد أدى فيها الطلاب امتحاناتهم فى بداية انطلاق الاختبارات مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت خطوات التصحيح الإلكترونى لامتحانات الصف الثانى الثانوى العام، موضحة أن التصحيح يبدأ بدخول المعلم ومقدر الدرجات على منصة التصحيح حيث تعتبر بمثابة دليل المصحح ومشرف التصحيح باستخدام كلمة سر وباسورد لكل مادة يتم تصحيحها، لافتة إلى أن مقدر الدرجت بعد دخوله على منصة التصحيح يتم تقديمه إلكترونيا لشاشة الترحيب " الصفحة" الافتتاحية" وقائمة التصحيح وهى المكان الذى يذهب إليه المعلم لرؤية نافذة إعطاء الدرجات للسؤال وإيجاد الإجابات المرسلة للمراجعة.

وأوضحت الوزارة، أن نافذة التصحيح الإلكترونى تظهر مجموعة من الأيقونات، على رأسها أيقونة تغيير السؤال والتى تسمح للعلم بتغيير السؤال بعد تصحيحه وأيقونة لوحة المعلومات والتى تعرض للمعلم عدد الأسئلة حيث تقوم أيقونة لوحة المعلومات بتحديث المعلومات كل 15 دقيقة، على أن يقوم المعلم بتسجيل الخروج عند ترك جهاز التصحيح لفترة من الزمن.

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وأشارت الوزارة إلى أن خطوة صحيح إجابات الطالب يتمكن المصحح من تقدير الأسئلة فقط، ويجب على مشرف التصحيح أن لا يقوم بتصحيح أى إجابات إلا بعد التأكد من عدم وجود أى أسئلة مرسلة للمراجعة، لافتة إلى أن المصحح يقوم باختيار الدرجات المناسبة للسؤال من القائمة الفرعية الموجودة بجانب صندوق الإجابة ثم يضغط على أيقونة إعطاء الدرجات، وفى أيقونة الصحيح تظهر له الإجابات المراد تصحيحها ويقوم المصحح باختيار الدرجة المناسبة، ثم يقوم بالضغط على أيقونة إعطاء الدرجات لإنهاء عملية التصحيح، كما يستطيع مشرف التصحيح منح درجات بعج انتهاء المعلم من التقدير.

وشددت الوزارة على مقدرى الدرجات ضرورة تأكيد إعطاء الدرجة للسؤال بصورة صحيحة واختيار درجة محددة ومن قراءة الإجابة، موضحة أن المعلم يستطيع منح الدرجة عندما تحاط أيقونة إعطاء الدرجات باللون الأخضر.

وعن طريقة تغيير السؤال أثناء التصحيح، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن يمكن للمعلم أن ينقر على أيقونة" غير السؤال"، وسوف يتم عرض قائمة من الأسئلة التى ربما لم تصحح وفى هذه الحالة يجب على المصحح أن يختار السؤال الذى طلب منه تصحيحه والضغط فوق زر" غير السؤال" بجوار القائمة وسوف يتم عرض كود السؤال الجديد أسفل السهم ويتم تصحيحه.

وطالب أولياء أمور طلاب الصف الثانى الثانوى بضرورة مراعاة الطلاب فى التصحيح بحيث لا يتم تقيد مقدر الدرجة بنموذج الإجابة الإلكترونى الذى يتم إرساله له من قبل منصة التصحيح، موضحين أنه يجب مراعاة الإجابات الأقرب إلى الصح، طالما لم تخل بالمعنى والنتيجة المطلوبة.

وأكد أولياء الأمور أن مراعاة الطلاب فى التصحيح ليس تفضلا من الوزارة على طلابها ولكن نظرا لحداثة تجربة الامتحانات الإلكترونية وعدم تدريب الطلاب بالشكل الكامل على نوعية الأسئلة التى معظم الطلاب اشتكوا من صعوبتها.