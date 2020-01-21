شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز قراء القران فى العالم.. محمد صديق المنشاوى عملاق التلاوة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم أجمع، وأحد عمالقة دولة التلاوة المصرية، إنه الشيخ محمد صديق المنشاوى، الذى تمر ذكرى ميلاده اليوم، 10 معلومات عن أبرز قراء القران الكريم فى مصر والعالم أجمع وعملاق التلاوة المصرية

1- ولد الشيخ محمد صديق المنشاوى فى مثل هذا اليوم 20 يناير عام 1920.

2- نشأ المنشاوى فى منزل قرآنى فوالده وجده كانا من أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر، ولاسيما الصعيد، حيث كان والده يرفض أن يقرأ خارج المحافظة.

3- التحق المنشاوى الطفل بكتـّاب القرية، وأتم ختم القرآن الكريم فى سن مبكرة.

4- بدأت مسيرة المنشاوى فى تلاوة القرآن الكريم، حينما كان يذهب مع والده وعمه لإحياء السهرات القرآنية، وأتيحت له الفرصة ذات مرة ليقرأ فى إحدى السهرات ليذاع صيته بعد ذلك.

5- انتقل المنشاوى الصغير إلى القاهرة مع أحد أعمامه، ليتلقى علوم القرآن الكريم والقراءات.

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6- استطاع المنشاوى أن يحجز مقعدا رئيسيا بين عمالقة دولة التلاوة المصرية، حتى قال عنه الشيخ محمد متولى الشعراوى: "من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع لصوت المنشاوي. إنه ورفاقه الأربعة مصطفى إسماعيل، وعبد الباسط، والبنَّا، والحصرى، يركبون مركباً، ويُبحرون في بحار القرآن الكريم، ولنْ تتوقف هذه المركب عن الإبحار حتى يرث الله الأرض ومن عليها".

7- تم اعتماد الشيخ محمد صديق المنشاوى فى إذاعة القرآن الكريم عام 1953 ليبدأ رحلة تسجيل القرآن الكريم للإذاعة.

8- سافر الشيخ محمد صديق المنشاوى إلى العديد من البلدان، بدعوات من رؤساء دول وكان يحمل فى الخمسينيات لقب "مقرئ الجمهورية العربية المتحدة".

9- تلى المنشاوى القرآن الكريم فى المسجد الأقصى ومساجد الكويت وسوريا وليبيا وباكستان وغيرها.

10- لقب الشيخ المنشاوى بـ"الصوت الباكي" لما فى صوته من نبرة حزينة وأداء حزين.