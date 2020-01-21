شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفتح مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم تابعا للأزهر.. التفاصيل × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المكاتب بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، تحديد اختبارات محفظى المكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم الجدد لدور يناير الحالى، عقب موافقة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بتحديد موعد الاختبارات لتبدأ يوم 28 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

الأزهر الشريف قرر التوسع في فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بعد اجتياز بعض الاختبارات، واستيفاء بعض الشروط، وهى أولا: الأوراق المطلوبة لفتحِ مكتبٍ لتحفيظِ القرآنِ الكريمِ تحتَ إشرافِ الأزهرِ الشريفِ.

1. طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف (يحصل عليه من المنطقة الأزهرية أو من على بوابة الأزهر).

2. إفادة من مديرية الأوقاف التابع لها عنوان المكتب تفيد عدم تابعية هذا المكتب لوزارة الأوقاف.

3. أن يكون المكتب موجودًا بالفعل ويكون التحفيظ فيه قائمًا عند المعاينة.

4.أن لا يقل المكتب عن حُجرتين متوسطتين مؤسستين بالأساس المطلوب مراعيا فيهما الجوانب الصحية والبيئية .

5. تقديم كشفٍ مدون فيه أسماءُ الطلاب المقيدين بالمكتب بحيث لا يقل عددهم عن خمسة عشر طالبًا، وتكون أعمارُهم أكبرَ من خمس سنوات وأقل من عشرين سنةً.

6. تقديم صورتينِ ضوئيتينِ من الرقم القومي بالنسبة لصاحبِ المكتب.

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7. تقديم صورتينِ ضوئيتينِ من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب.

8. تقديم صورتين شخصيتين حديثتين للمحفظ، تقديم عقد بيع أو إيجار لمقر المكتب.

9. تقديم إيصال كهرباء يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار.

10. يتم تقديم المستندات السابقة إلى إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها ثم تقوم الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد لمعاينة المكتب على الطبيعة.

11. في حال الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان في القرآن الكريم كاملا، للمحفظ في شهري يناير ويوليو من كل عام.

12. يكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ).

13. يمكن لمحفظي المكاتب الأهلية الاشتراك في مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم من خلال طلابه، حيث يحصل المحفظ على مكافآة خاصة تزداد بزيادة أعداد الطلاب الفائزين من مكتبه.