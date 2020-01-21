شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ملهى ليلى ووسنتر تعليمى ونادى صحى بحى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حي الدقى حملة بقيادة رئيس الحى اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح، حملة أسفرت على غلق نادى صحى شهير يدار بدون ترخيص في شارع مكه المتقاطع مع محي الدين أبو العز، وغلق سنتر تعليمي فى شارع هارون، وملهى ليلي شهير بشارع عامر.

وكانت أجهزة حى الدقى بالجيزة أغلقت سنتر تعليمى مخالف، استجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على القضاء على الإزعاج المستمر من تجمعات الطلاب لسنتر البسملة لإدارته بدون ترخيص .

وأكد رئيس حى الدقى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كان له تعليمات لرؤساء الأحياء والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

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وفى السياق التقى رئيس حى الدقى بعدد من شباب الحى، فى إطار تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في كافة المجالات للاستفادة من إبداعاتهم وأفكارهم البناءة من أجل حياة أفضل، وتم الاتفاق على مشاركة الشباب في التطوير والإبداع الفني والثقافي و الرسم علي الجداريات في حي الدقي، والبداية من منطقة دير الناحية، بالتعاون مع أهالى المنطقة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بالحى.











كان حى الدقى حملة مكبرة، شن حملة لإيقاف افتتاح كافيه بشارع جده، يملكه نجل الفنان سعد الصغير، لتسببه فى إزعاج المواطنين وقاطنى الشارع، وتمت الحملة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واستجابة لشكاوى المواطنين، وصادرت الحملة التى قادها رئيس الحى محتويات الكافية وإيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك، كما أغلق حى الدقى نادى صحى شهير بشارع محي الدين أبو العز لإدارته بدون ترخيص بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بواجهة المخالفين بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث ضبط اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح نادى صحى يدار بدون ترخيص وتم رفع المحتويات فى مخازن الحى وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.