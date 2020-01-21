شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21/1/2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗة ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إلى اﻟﻘﺎﻫﺮة، كما ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻻﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻷﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، وﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك، واﻟﻄﻘﺲ ﺑﺎرد ﺷﻤﺎﻻ ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ليلاً.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 2 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 والعظمى 15

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 15

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 21



