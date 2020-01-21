"المهن الطبية" يناقش زيادة معاش الأطباء إلى 1000 جنيه شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
عرضت نقابة الأطباء على مجلس اتحاد المهن الطبية، مقترحًا تقدم به الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، بزيادة معاش الأطباء من 800 إلى 1000 جنيه.
وقالت نقابة الأطباء في بيان لها الاثنين، إنه سبق ووافق مجلس النقابة على المقترح، وعرض على اتحاد المهن الطبية لتطبيقه على أعضاء النقابات الأربع (الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطريين)، بعد العرض على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المقرر لها الجمعة 14 فبراير.
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