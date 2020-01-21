مصر تتسلم رئاسة المجموعة الأفريقية لمنظمات الأمم المتحدة بروما لـ٢٠٢٠

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تسلم السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما ، اليوم الإثنين ، رئاسة المجموعة الأفريقية لدى منظمات روما الثلاثة ، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي.

جاء ذلك في الاحتفال الذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بعد انتهاء فترة رئاسة نيجيريا للمجموعة الأفريقية.

وأوضح السفير هشام بدر ، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة ، أن رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية في روما ستقوم بالبناء على النجاحات الكبيرة التي قامت بها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والمبادرات العديدة التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الرئاسة المصرية للاتحاد لدعم جهود التنمية الشاملة في ربوع القارة الأفريقية لتلبية تطلعات وطموحات الشعوب الأفريقية ، وأبدى استعداد مصر للتعاون مع مختلف الدول الأفريقية لدعم تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

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وعبر السفير بدر عن الشكر والتقدير لأعضاء المجموعة الأفريقية على ثقتهم واختيارهم لمصر لتولي مسئولية رئاسة المجموعة الأفريقية خلال عام 2020.

وأضاف أن الرئاسة المصرية للمجموعة الأفريقية ستركز على إسماع الصوت الأفريقي في مختلف المحافل الرسمية داخل منظمة الفاو ومنظمات روما الأخرى ، في ضوء الخبرات الكبيرة التي تراكمت لدى مصر خلال رئاستها للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي عن القائمة الأفريقية خلال عام 2019 وحتى الآن ، وبما يخدم أولويات ومصالح الدول الأفريقية.

ويأتي اختيار مصر لتولي منصب رئاسة المجموعة الأفريقية عن إقليم شمال أفريقيا اعترافاً بالدور الكبير الذي تقوم به مصر وبعثتها الدائمة لدى منظمات روما الثلاث في الدفاع عن مصالح الدول الأفريقية بشكل خاص والدول النامية بشكل عام في كافة القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والتغذية ومكافحة الجوع والفقر، وذلك اتصالاً بالرئاسة الحالية لمصر للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ، وكذا رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 في روما خلال عام 2018.