ليلة الامتحان.. ننشر نموذج تدريبي لمادة الفيزياء لـ"أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

ينشر "الخليج 365"، نموذجا استرشاديا لمادة الفيزياء للصف الأول الثانوي، لتدريب الطلاب على الامتحانات قبل ساعات من انطلاق الامتحان.

يؤدي نحو 607 ألف و714 طالبًا وطالبة في الصف الأول الثانوي، غدا الثلاثاء، امتحان الفيزياء ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

Advertisements

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا بنظام البوكليت؛ نظرا لعدم تسليمهم التابلت على أن يؤدوا امتحانات إلكترونية تجريبية في شهر مارس المقبل.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏

وينشر الخليج 365 نموذج الفيزياء للصف الأول الثانوي: