"عايز مراتك هات 100 ألف".. كشف غموض اختفاء سيدة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، غموض اختفاء ربة منزل من مسكنها بالدقهلية، وتبين اختلاقها الواقعة لسوء حالتها النفسية بعد خلافها مع صاحب العمل.

تلقى مركز المنزلة بلاغا من (مزارع 30 سنة) بخروج زوجته "26 سنة" حاصلة على دبلوم، أمس الأحد، للعمل بمحل إكسسوارات حريمي، وعدم عودتها، واتصاله بها على هاتفها المحمول إلا أنها لم تتجاوب معه.

بسؤال مالك المحل عنها قرر عدم حضورها للعمل. وفي وقت لاحق وردت رسالة للمُبلغ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الحساب الخاص بزوجته تتضمن "عايز مراتك هات 100 ألف جنيه".

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أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية عن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها بالإسكندرية، وأمكن ضبطها.

بمناقشتها قررت أنه نظراً لخلافات مع صاحب المحل التى تعمل به تركت العمل، ولسوء حالتها النفسية تركت منزلها برغبتها، وتوجهت إلى الإسكندرية، وأنها أرسلت الرسالة المشار إليها لزوجها من هاتفها المحمول قاصدة من ذلك الإشارة لزوجها أن غيابها عن المنزل كان دون رضاها، مشيرة إلى أنها كانت فى سبيلها للعودة للمنزل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.