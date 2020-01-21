"بابا خطفني".. عامل يختلق واقعة اختطاف نجله لمروره بأزمة مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لجأ عامل إلى حيلة ماكرة، واختلق واقعة اختطاف نجله بحافظة الشرقية، للحصول على مبلغ مالي من زوجته التي تعمل بدولة عربية، وألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على مرتكبى الواقعة.

تلقى مأمور مركز أبو حماد بلاغا من أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد "53 سنة"، بتلقيه اتصال هاتفي من ابن عمته، صاحب محل أسماك 45 سنة، أبلغه بخروج ابنه (مازن 10 سنوات)، طالب، وعدم عودته، وتلقيه اتصال من مجهول طلب منه مبلغ 150 ألف جنية مقابل إطلاق سراحه.

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، ووردت معلومات لفريق البحث بعودة الطفل لمسكنه، وأنه كان متواجد طرف عامل بمحل أسماك طرف والد الطفل.

وقرر الطفل "مازن" أن والده افتعل واقعة الخطف للحصول على المبلغ بسبب مروره بضائقة مالية، وإرسال والدة الطفل قيمة المبلغ من محل عملها بدولة عربية، وأنه على علم بالاتفاق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.