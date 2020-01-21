"مذبحة الطالبية ومصرع عمال الدائري الوسطي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

٧ توصيات لورشة عمل الإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية

انتهت ورشة العمل التى عقدها الاتحاد العربي للقضاء الإدارى بعنوان: "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" إلى تشكيل مجموعة عمل عربية؛ لدراسة النظم القانونية التى تأخذ بنظام قاضي الأمور المستعجلة في القضاء الإداري، ووضع قانون عربي استرشادي؛ ليكون معينًا للدول الراغبة في الأخذ بهذا النظام.

28 يناير.. نظر طعن العادلي والنيابة في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية

حددت محكمة النقض، جلسة 28 يناير الجاري، أمام دائرة الثلاثاء (ج)، لنظر طعون المتهمين، والنيابة العامة، في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرون.

"كانوا قاعدين في الصندوق".. مصرع 5 عمال في حادث مروع على الدائري الأوسطي

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، فيما أصيب آخر إثر اصطدام سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل محملة بالركاب على الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق السخنة إلى اتجاه القاهرة.

النيابة تحقق في مقتل بائع على يد "قهوجي" بالجيزة

تجري نيابة حوادث جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، التحقيق في مقتل بائع فول عقب مشاجرة مع قهوجي، وعاطل بميدان الجيزة.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على أسبابها، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة القتيل، وعدد من شهود العيان؛ لسماع أقوالهم.

خطفوا طالبة واغتصبوها.. السجن 5 سنوات لـ3 أشخاص في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، 3 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات، على خلفية اتهامهم بخطف طالبة، واغتصابها تحت تهديد السلاح، بمنطقة القاهرة.

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النقض تخلي سبيل 105 متهمين بالتجمهر في عابدين.. والطعن 3 فبراير

حددت محكمة النقض، جلسة 3 فبراير لنظر موضوع الطعن المقدم من 105 متهمين على حبسهم بقضية "التجمهر والعنف" بدائرة قسم شرطة عابدين، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة"،

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل الـ105 متهمين، بعدما قبلت طعنهم لإلغاء حكم الجنايات الصادر بحبسهم سنة مع الشغل.

"محدش يبيع هنا".. تفاصيل مقتل طالب على يد تجار مخدرات أمام أسرته في القطامية

لقى طالب مصرعه على يد عدد من تجار المخدرات، لمطالبته إياهم بعدم البيع أمام منزله بمنطقة القطامية.

الصلح خير.. الداخلية تنجح في إتمام الصلح وإنهاء النزاع القائم بين عائلتين بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بناحية روافع القصير دائرة مركز شرطة سوهاج.

بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، القبض على عناصر تشكيل عصابي، ارتكبوا 8 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب "المغافلة".

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام (3 عاطلين –"لهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" بنطاق محافظة المنوفية.

"لسة مفطرتش".. حكاية جملة أنهت حياة شاب بطعنة قاتلة أمام والده بالجيزة

كعادته كل صباح، خرج "أ" من منزله رفقة والده قاصديْن محل عملهما على عربة فول بشارع مراد على بعد أمتار من ميدان الجيزة، بحثا عن رزق حلال يمنحهما القدرة على توفير طلبات الأسرة، لكن أمرا جديد طرأ على السيناريو اليومي انتهى بمشهد مأساوي شهد فيه الأب مقتل فلذة كبده أمام عينه.

"حماتي استفزتني".. ماذا حدث في مذبحة الطالبية؟

6 أشهر من الخلافات العائلية انتهت بجريمة أسرية كادت تودي بحياة 4 أشخاص، عندما شرع سائق في قتل زوجته ووالديها وأخيها مستخدما مقصا حديديا وسكينا بمنطقة الطالبية.