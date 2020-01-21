القبض على عاطل قتل شاب بطلق خرطوش لخلافات سابقة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل بعد قتل شاب بفرد خرطوش في المرج، لخلافات سابقة بينهما.
وتلقت مباحث قسم شرطة المرج؛ إشارة من مستشفى اليوم الواحد، باستقبال جثة شاب مصاب بطلق ناري أدى إلى وفاته في الحال.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطل بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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