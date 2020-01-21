أخبار مصر | نتيجة مباراة تشيلسي اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي للمحترفين| هدف اوباميانج Uba

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مع انطلاق منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تسلط الأضواء بشكل كبير على ديربي لندن المرتقب بين تشيلسي وضيفه آرسنال، غداً الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج.

كان تشيلسي صاحب المركز الرابع، قد تغلب على آرسنال في عقر داره 2-1، في مباراتهما السابقة هذا الموسم، وقد سجل تامي أبراهام هدف الفوز لتشيلسي حينها.

ومع ذلك، أبدى فرانك لامبارد تخوفاً إزاء قدرة الفريق على التهديف، وعواقب المبالغة في الاعتماد على أبراهام.

وقال لامبارد: "لا يمكننا على الاطلاق الاعتماد فقط على تامي أبراهام، وإنما يجب أن نحاول التسجيل من خلال الخط الأمامي ككل، يجب أن نكون أكثر حسماً، واللاعبون يدركون ذلك".