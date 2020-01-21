أخبار مصر | محافظ القاهرة: تطوير حي مصر الجديدة بلغ 7.5 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: تطوير حي مصر الجديدة بلغ 7.5 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عن تطورات جديدة الفترة القادمة، سيشهدها داخل حي مصر الجديدة، ليصبح نموذجًا لأحياء العاصمة.

وأعلن "عبدالعال" خلال اجتماعه مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث موقف زيادة عمال النظافة في نطاق حي مصر الجديدة، أن حصيلة تطويرات حي مصر الجديدة بلغت ما يقرب من 7.5 مليار جنيه.

وتابع من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة، تم تغيير 29 كم من شبكات مياه الشرب في نطاق الحي أثناء عملية التطوير، حيث استغرقت العملة 100 يوم تقريبًا، تم فيها توسعة للطرق ورصفها بالإضافة إلى أعمال التشجير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية.

