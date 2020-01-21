مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جريمة ميدان الجيزة وتعذيب طفلة مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جريمة ميدان الجيزة وتعذيب طفلة مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

مرضيش يشرب قتلته.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جريمة ميدان الجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل بائع فول ويدعى "أحمد"20 عامًا، على يد قهوجي وصديقه عاطل في عقدهم الثاني من العمر، أن بائع الفول يعمل مع والده على "عربة الفول" المتواجدة أمام القهوة بميدان الجيزة، وكان دائم تناول المشروبات من القهوة.

"ضيعت الشراب".. أب يعذب طفلته حتى الموت في مدينة نصر

شهدت منطقة مدينة نصر، مساء اليوم الاثنين، واقعة مأساوية، إذ قام أب بقتل طفلته بطريقة وحشية، عقب فشلها في العثور على الجورب "الشراب" الخاص به.

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عبر موقع إباحي.. حبس مغربية لاستقطاب الزبائن بمقابل 400 دولار في الدقي

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، حبس مغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لانشاءها صفحة على أحد المواقع الإباحية لاستقطاب الزبائن وممارسة الجنس، بمقابل مادي 400 دولار في الساعة.

"خرج من القسم ليقتله".. مفاجآت حول طعن بائع فول بالجيزة

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة قتل بائع فول لرفضه شراء "كوب شاي"، في منطقة الجيزة، إذ تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "القهوجي" ويدعى مروان، 25 سنه، دائم التشاجر مع سكان المنطقة، وألقى القبض عليه قبل الجريمة بـ48 ساعة، لقيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتم إخلاء سبيله قبل الواقعة بـ24 ساعة.

"أنا مش حرامي يا باشا".. اعترافات لص كافيهات التجمع أمام النيابة

اعترف المتهم بمحاولة سرقة مبلغ مالي، من حقيبة شاب باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة أمام نيابة القاهرة الجديدة، أثناء تواجده بإحدى الكافيهات في التجمع الخامس، إذ قال المتهم خلال التحقيقات، إنه يعمل في إحدى الشركات، وأقدم على ارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، فقرر على إثرها سرقة رواد الكافيهات التي يتردد عليها الأثرياء.

