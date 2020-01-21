مصر | حبس المتهم بقتل شاب في المرج 4 أيام

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مباحث قسم شرطة المرج إشارة من مستشفى اليوم الواحد، باستقبال جثة شاب مصاب بطلق ناري أفضى إلى الوفاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.