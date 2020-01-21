مصر | حبس المتهم بقتل شاب في المرج 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهم بقتل شاب في المرج 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة المرج اليوم الاثنين، بحبس عاطل أقدم على قتل شاب بفرد خرطوش، بسبب خلافات سابقة بينهما ٤ أيام على ذمة التحقيق.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مباحث قسم شرطة المرج إشارة من مستشفى اليوم الواحد، باستقبال جثة شاب مصاب بطلق ناري أفضى إلى الوفاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما.
وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.