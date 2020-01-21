شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في القمة البريطانية الإفريقية: الاستثمار في قارتنا فرصة واعدة للعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ٌقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة للعمل الدولى في تحقيق طموحات القارة الإفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة.

وأعرب الرئيس السيسى، أمس، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020 عن تقديره للمملكة المتحدة في دعم المساعى الإفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية، وفق ما تم الاتفاق عليه إفريقيا في أجندة التنمية 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.

Advertisements

وأضاف الرئيس السيسى أن العالم يشهد أوضاعًا دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعيتها على القارتين الإفريقية والأوروبية، واستمرار منطق القوة في العلاقات الدولية، وكذلك تصاعد القلق من الهجرة غير الشرعية في المحيط الإقليمى، فضلًا عن تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية بما يؤثر على جهود التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.

وتابع الرئيس: «رغم ضخامة تلك التحديات التي تواجه العالم وتشابك آثارها على القارة الإفريقية بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بكل أبعادها، وعلى رأسها اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو موضوع قمتنا اليوم، فالقارة الإفريقية شهدت عاما حافلا من الجهود المتمثلة في الاندماج الإقليمى والتكامل الاقتصادى الإفريقى». وأشار السيسى إلى أن هناك فرصا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم، تجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية، مثل تلك المتواجدة هنا في المملكة المتحدة، ومن هذا المنطلق فإن دول القارة تؤكد انفتاحها التام على بريطانيا وكافة الشركاء.

وأوضح الرئيس أهمية مشروعات برنامج البنية التحتية بالاتحاد الإفريقى، وبينها محور «القاهرة- كيب تاون» لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية، مع تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولى، مشددًا على ضرورة إقامة سوق إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبى، بالإضافة للدور المهم للقطاع الخاص المحلى في تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية لتحقيق التنمية، و«بالتالى، فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبى والإفريقى يعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية».

ودعا الرئيس السيسى إلى تقديم ضمانات استثمار للشركات الدولية، بينها البريطانية، على نحو يطمئن المستثمرين على ضخ استثمارات مباشرة في القارة الإفريقية، كما دعا إلى العمل على تعزيز سبل التبادلات التجارية على أسس أكثر عدالة مع القارة، استناد إلى المصالح المشتركة، بما في ذلك فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الإفريقية.