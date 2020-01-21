شكرا لقرائتكم خبر عن «خبراء الأحزاب» تناقش مقترحات إجراء انتخابات «النواب والشيوخ والمحليات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الخبراء، المشكلة من أحزاب الحوار الوطنى فى اجتماعها الثانى، أمس، بمقر حزب مستقبل وطن، مقترحات النظم الانتخابية المناسبة لإجراء الانتخابات الثلاثة المقبلة: «النواب والشيوخ والمحليات».. وعرض حزب التجمع المشروع الخاص به لمناقشته خلال الاجتماع، الذى تضمن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، فيما عرض حزب المحافظين إقامتها بنظام القائمة النسبية؛ مع وضع قائمة مغلقة مطلقة للفئات المحددة فى الدستور.

وقال محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الاجتماع شهد وجهتى نظر لشكل إجراء الانتخابات، الأولى تبنتها 5 أحزاب هى (مستقبل وطن والوفد والمؤتمر والغد والشعب الجمهورى) تتعلق بالقوائم المغلقة المطلقة 75% قوائم و25% فردى، فيما تتبنى أحزاب (التجمع والمحافظين والإصلاح والتنمية والعدل والناصرى) القائمة النسبية بوجهات نظر مختلفة، فهناك من يرى قائمة نسبية على مستوى الجمهورية، وغيره يرى أن تكون القائمة فردى ونسبى، وحزب آخر أن تكون القائمة بنظام ثلثين وثلث، ورابع يرى إمكانية إجرائها بنظام القائمة المغلقة والنسبية، لافتًا إلى أن الأساس المتوافق عليه هو القائمة النسبية لكن الاختلاف فى التقسيم، وأشار إلى أن رؤية حزب المحافظين تتمثل فى إجراء الانتخابات على أساس القائمة النسبية، والقائمة المغلقة المطلقة للفئات المحددة فى الدستور.

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وأوضح عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن الحزب يرى أن النظام الأمثل للانتخابات هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة مع كون مصر كلها دائرة واحدة، وهو أفضل النظم وأكثرها ديمقراطية، لأنه يسمح بعدم إضاعة فرص الأحزاب بفروق الأصوات، فضلًا عن تمثيل القطاعات الشعبية فى الدوائر، مع إعلان المقاعد فى القطاعات الجغرافية التى حقق فيها كل حزب نتائج أعلى لتمثيل كل أطراف المجتمع داخل المجالس النيابية، ولفت إلى أنه للوصول إلى ذلك لابد من تعديل بعض مواد الدستور، وهذا أمر صعب فى الوقت الراهن، خصوصًا أنه تم إجراء تعديلات دستورية منذ شهور، وأكد ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية مع وجود أجندة زمنية محددة.

وأضاف «قنديل» أن الأمر لا يزال يحتاج تفاصيل فنية يتم تجهيزها، مؤكدًا أن النظام الذى يتم الاتفاق عليه سيوافق عليه التجمع طالما أنه يحقق ضمانتى تمثيل كل أو غالبية القوى السياسية، وعدم خلق حالة احتقان سياسى أو طائفى عشائريًا يثير أعداء الدولة.

وتتشكل لجنة الخبراء من اثنين من كل حزب من الأحزاب العشرة، وهى: مستقبل وطن ممثلا عنه رئيس اللجنة التشريعية بالحزب محمد شوقى، وحزب المحافظين ممثلا عنه محمد عبدالمولى، وحزب العدل ممثلا عنه عادل العاجز، وحزب الإصلاح والتنمية ممثلا عنه علاء عبدالنبى، وحزب الغد ممثلا عنه علاء عصمت، والحزب المصرى الديمقراطى ممثلا عنه أحمد فوزى، وحزب الشعب الجمهورى

ممثلا عنه صفى الدين خربوش، وحزب المؤتمر ممثلا عنه أحمد مقلد، وحزب التجمع ممثلا عنه عبدالناصر قنديل، وممثل عن حزب الوفد.