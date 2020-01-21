شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اتفاقيات للبحث عن البترول في «المتوسط» والصحراء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن طارق الملا، وزير البترول، توقيع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما فى منطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 3. 452 مليون دولار ومنح توقيع نحو 84 مليون دولار تشمل حفر 38 بئرًا. وقال «الملا» إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة، وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية، إذ إنه بتوقيع هذه الاتفاقيات الـ9، يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى تم إبرامها مع المستثمرين والشركاء منذ يوليو 2014 وحتى الآن، إلى 79 اتفاقية، فضلًا عن 4 اتفاقيات جديدة أخرى، وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها لاحقًا. وتم توقيع 6 اتفاقيات بمنطقة الصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركتى «شل وأباتشى»، الأولى فى شرق حورس باستثمارات حدها الأدنى نحو 24.5 مليون دولار ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار، والثانية بمنطقة أبوسنان باستثمارات حدها الأدنى نحو 7.8 ملايين دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار، والثالثة بمنطقة غرب الفيوم باستثمارات حدها الأدنى نحو 24.7 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار، والرابعة فى منطقة (بدر -2 وبدر -17) باستثمارات حدها الأدنى نحو 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 9 آبار، والسادسة تعديل بمنطقة غرب كنايس باستثمارات حدها الأدنى نحو 5.5 ملايين دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار لحفر بئرين، أمّا السادسة فتخص تعديلا بمنطقة غرب كلابشة باستثمارات حدها الأدنى نحو 20.8 مليون دولار ومنحة توقيع 6 ملايين دولار لحفر 8 آبار. وشملت الاتفاقيات الباقية منطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط مع شركة «إيجاس» وشركتى «شل وبتروناس» باستثمارات حدها الأدنى نحو 129 مليون دولار ومنحة توقيع 3 ملايين دولار لحفر بئرين، ومنطقة امتياز شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط مع «إيجاس» و«شل وبتروناس» باستثمارات حدها الأدنى نحو 180 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 3 آبار، إضافة إلى تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط مع «إيجاس» وشركتى «شل وبى بى».

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