شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة لجان «الثانوية» 26 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فحص الطلبات المقدمة من المرشحين للعمل كرؤساء لجان النظام والمراقبة «الكنترولات» ورؤساء لجان و«مراقب أول» بامتحانات الثانوية العامة «النظام القديم» للعام الدراسى الحالى 2019/2020، والمقرر أن تنطلق في 8 يونيو المقبل، حيث تواصل الوزارة التأكد من صحة المستندات المقدمة من المرشحين، على أن تبدأ المقابلات الشخصية للمرشحين 26 يناير الجاري وخلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام الدراسى.

وتبدأ أجهزة الأمن، عقب انتهاء المقابلات الشخصية، إجراء الاستعلام عن الأسماء المقبولة مبدئياً، ليتم فتح باب قبول الاعتذارات عن عدم المشاركة في أعمال الامتحانات لأسباب صحية، مع تقديم التقارير الطبية اللازمة لذلك بالإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة والمديريات التعليمية.

وأعلنت الوزارة أنه يشترط على المرشحين الإقرار بعدم وجود مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، وملء البيانات واعتمادها من جهة العمل، مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوى حديث، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، ومقترح التطوير.

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ويشترط ألا يكون المرشح تم حرمانه من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى 113 لسنة 1992، وألا يكون تمت إحالته للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة، ويجب ألا يكون للمرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

ويشترط أن يكون المرشح حاصلاً على «مؤهل عالى» بالنسبة لرئيس اللجنة، ويفضل ذلك لوكيلها، وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلاً للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول أ على الأقل»، وأن يكون المرشح حاصلاً على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

كما يشترط الخبرة في أعمال الامتحانات فترة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة، ويشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل، وألا يكون شاغلاً لوظيفة مدير عام، حرصاً على الصالح العام، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها، وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وفى سياق متصل، خاطبت الوزارة المدارس الثانوية بالقاهرة والمحافظات لسرعة الانتهاء من تسجيل الطلاب للاستمارات الإلكترونية للامتحانات، التي تعتبر شرطاً لتحرير الاستمارات الورقية مع بداية الفصل الدراسى الثانى في 8 فبراير المقبل.