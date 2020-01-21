شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنيه قبل يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اجتماعًا بمقر الوزارة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وقيادات وزارتى التنمية المحلية والزراعة.

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وناقش الاجتماع آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها الوزارتان والجهاز المركزى للتعمير، ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات، وإنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحى بدمياط، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والجهاز المركزى للتعمير بشأن مشروع إنشاء مجزر ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بدمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية يبلغ 160 مليون جنيه.

وأكد «شعراوى» أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية، وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجزرًا بتكلفة 1.6 مليار جنيه تمويلا من الوزارة على 3 مراحل، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعمير، موضحًا أن المرحلة الأولى العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجًا، وتشمل تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020، وتتضمن المرحلة الثانية تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 505 ملايين جنيه، والثالثة تتضمن تطوير 55 مجزرًا بتكلفة 550 مليون جنيه.

وشدد السيد القصير على أن تطوير المجازر يستهدف القضاء على الذبح خارج المجازر، مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية، خاصة في المراكز والقرى، على أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالتوازى مع مجازر المرحلة الأولى، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التي يتم التنفيذ من خلالها.