شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق شرق الإسكندرية الاثنين والثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن 4 مناطق شرقي المدينة بدءًا من الثانية عشر منتصف ليل اليوم الاثنين وحتى صباح غدا الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «الفلكي، أحمد عبدالوهاب، المندرة قبلي، العصافرة قبلي»، نظرًا لأعمال تجديد وإحلال خط مياه قطر 1000 مم بمنطقة الرأس السوداء.

وطالبت الشركة في بيان، الاثنين، المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.