شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: إجراءات منع التهريب خفّضت الواردات من 5 آلاف إلى 3 آلاف حاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإجراءات التي تم تطبيقها للحد من عمليات التهريب على مستوى المحافظة والدائرة الجمركية، والتي أتت بنتائج إيجابية إلى حد كبير، تمثلت في انخفاض نسبة واردات حاويات المنطقة الحرة من خمسة آلاف حاوية عام ٢٠١٨ إلى أكثر من ثلاثة آلاف حاوية بقليل نهاية عام ٢٠١٩.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع الدوري لبحث شؤون العمل في الجمارك والمنافذ بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية والقيادات الأمنية وقيادات الضرائب والجمارك والتضامن الاجتماعي والتموين على ضرورة بذل أقصى جهد لسد بعض الثغرات الموجودة وخاصة عبر بحيرة المنزلة لإحكام الرقابة التامة على عمليات التهريب.

كما قرر المحافظ توسيع عمليات متابعة المخازن داخل المدينة ومخازن التجميع خارج المنافذ الجمركية لمتابعة خط سير البضائع منذ خروجها من الدائرة الجمركية ومصادرة أي بضاعة لا توجد لها مستندات أو فواتير سواء في البيع أو في رصيد المخازن لدى التجار.