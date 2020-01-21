شكرا لقرائتكم خبر عن «وهبة» يدعو «العناني» لعقد اجتماع طارئ لموجهة تعديات «المحليات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أمين لجنة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالجيزة، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، واتحاد الغرف السياحية ،برئاسة أحمد الوصيف، والمسئولين المعنيين بالقطاع السياحى ،إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ لبحث ومواجهة التعديات التي تمت خلال الآونة الأخيرة على المنشآت السياحية من العديد من الجهات غير المسئولة بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحي .

وقال وهبة في بيان صحفى، إنه يندد ويستنكر ما تقوم به المحليات من تعديات وتهديدات للقطاع السياحى بشكل عام وللمنشآت السياحية بشكل خاص، في ظل غياب دور وزارة السياحة المعنية بالمراقبة والتفتيش والإشراف على القطاع وتصديها لمثل هذه التدخلات مستخدمة ما منحته القوانين لها من إجراءات تصب في صالح القطاع السياحى والدولة المصرية .

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وأبدى عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية حزنه وأسفه على ما ارتكبته أجهزة المحليات صباح اليوم الاثنين من مجزرة وتدمير للمنشاة السياحية العائمة الثابتة «القصر كريستال» بشاطئ نيل بولاق المواجه لفندق كونراد القاهرة والتى يصل حجم استثماراتها لأكثر من 200 مليون جنيه، إلى جانب تشريد وضياع نحو 450 عاملاً يمثلون نحو 450 أسرة تضم على الأقل 4 أفرا، مؤكداً على أن مثل هذه الأفعال تشوه صورة الاستثمار السياحى لمصر، وتبدد كافة الجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية من أجل جذب الاستثمار الأجنبي لمصر .

وأعلن رئيس لجنة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، إنه من خلال هذه الممارسات عرف أسباب كثرة قضايا التعويضات المنظورة أمام جهات التحكيم الدولية والتى تصدر أحكاماً بالتعويضات الضخمة على الدولة المصرية وتتحملها الموازنة العامة للدولة، والتي عادة تكون نتيجة لممارسات خاطئة من قبل بعض المسئولين في الأجهزة المعنية وإصدارهم لقرارات عشوائية وغير مدروسة تعصف بالاستثمار السياحى في مصر وتكبدها المليارات من الدولارات، وتعطي انطباعًا خاطئاً وصورة غير صحيحة عن الاستثمار في بلادنا.

وطالب هشام وهبة، النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بدعوة اللجنة لعقد اجتماع عاجل يدعو فيه اصحاب المنشآت السياحية والفنادق، لبحث الممارسات التي تقوم بها بعض أجهزة الدولة ضد النشاط السياحى سواء من تدخلات في أمور ليس لها شأن فيها، أو الرسوم المفروضة بدون قوانين والتى تٌعد مخالفة للدستور وحظر النشاط السياحى في بعض المناطق بينما يتم السماح لأنشطة أخرى الدخول فيها مثل المحميات والسياحة والتنقيب عن البترول.

واختتم هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أمين لجنة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالجيزة، تصريحه بضرورة تنفيذ المسئولين بالحكومة المصرية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمساعدة القطاع السياحى والعمل على نهضته خاصة بعدم لاقى معاناه شديدة وخسائر فادحة منذ يناير 2011، بدلاً من تدميره وفرض العديد من الأعباء والرسوم وتكبيله بالإجراءات الروتينية والقرارات العشوائية التي تحد من انطلاقه وقفزه على التحديات التي تواجهه.