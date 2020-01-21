شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشآت السياحية " تطالب باجتماع عاجل مع وزير السياحة لبحث تجاوزات "المحليات " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا هشام وهبة ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ، وإتحاد الغرف السياحية ،برئاسة أحمد الوصيف ، والمسئولين المعنيين بالقطاع السياحى ،إلى ضرورة عقد إجتماع طارئ لبحث ومواجهة التعديات التى تمت خلال الأونة الأخيرة على المنشآت السياحية من العديد من الجهات غير المسئولة بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى.

وقال وهبة، ان المحليات تقوم بتعديات وتهديدات للقطاع السياحى بشكل عام وللمنشآت السياحية بشكل خاص ، منوها إلى واقعة حدثت اليوم تجاه أحد المراكب النيلية السياحية فى القاهرة، فى حين ان وزارة السياحة المعنية بالمراقبة والتفتيش والإشراف على القطاع، لافتا إلى ان الوزارة لابد لها من التصدى لمثل هذه التدخلات مستخدمة ما منحته القوانين لها من إجراءات تصب فى صالح القطاع السياحى والدولة المصرية .

وطالب هشام وهبة ، النائب البرلمانى عمرو صدقى ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بدعوة اللجنة لعقد إجتماع عاجل يدعو فيه اصحاب المنشآت السياحية والفنادق ، لبحث المماراسات التى تقوم بها المحليات ضد النشاط السياحى سواء من تدخلات فى أمور ليس لها شأن فيها ، أو الرسوم المفروضة بدون قوانين والتى تٌعد مخالفة للدستور وحظر النشاط السياحى فى بعض المناطق بينما يتم السماح لأنشطة أخرى الدخول فيها مثل المحميات والسياحة والتنقيب عن البترول .

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ومن جانبها قالت غرفة المنشآت السياحية ،أن مشكلة التدخل السافر والتجاوزات الخطيرة، التى ترتكب من قبل بعض أجهزة المحليات تجاه المنشآت السياحية، غير قانونية وتُعد تغولاً على اختصاصات وزارة السياحة، وقد تسببت فى غلق وإيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية دون مبرر أو سند قانونى، وبالتالى تهديد العمالة بها بالتشرد والفصل، لعدم قدرة المنشآت على الوفاء بسداد المستحقات عليها نتيجة لوقف نشاطها وإغلاقها.

وأشارت الغرفة ، إلى أن هناك مطالبات من الأعضاء بضرورة تفعيل القوانين التى تحد من هذه التدخلات والتجاوزات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فى هذه التدخلات، وحتى يمكن للقطاع السياحى أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل، وخاصة وإنه يُعد الحصان الأسود فى إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى ودخل قناة السويس.