شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مصر تشارك فى الدورة الـ40 لمعرض الفيتور السياحى بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع وزارة السياحة والآثار اللمسات النهائية على الجناح المصرى، الذى سيشارك في معرض السياحة الدولة "فيتور"، والذى يعد أول مشاركة دولية لوزارة السياحة فى المعارض الترويجية بالعام 2020، لتخطو خطوة جديدة فى طريق عودتها للتنافسية العالمية مع كبرى المقاصد حول العالم، لاستكمال ما شهده العام 2019 من طفرة فى قطاع السياحة بعد أن حقق العام الماضى ما لم يحققه منذ عشر سنوات مضت من حيث الايرادات والليالى السياحية.

وتشارك مصر هذا العام في الدورة الـ40 للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور «FITURE» المقرر افتتاحه الأربعاء المقبل فى قلب العاصمة الإسبانية مدريد، بوفد كبير يمثل القطاع العام والخاص، حيث يرأس الوفد المصرى المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة.

ويشهد الجناح المصرى عرضا لما يقرب من 26 شركة وفندق مصرى فى قطاع السياحة، إلى جانب شركة مصر للطيران، وتبلغ مساحة الجناح المصري الذي أقامته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي260 م2، والمعرض يضم أكثر من 10 آلاف عارض من مختلف جنسيات العالم، ويمثل أكثر من 165 دولة علي مساحة 54 ألف متر مربع، ويشهد المعرض كل عام إقبالا كبيرا من الزوار يتجاوز الـ300 ألف شخص، كما يحظى بتغطية إعلامية لفعالياته من وسائل إعلام أوربية وعالمية، هذا بالإضافة إلى الفعاليات على هامش المعرض من منتديات سياحية وندوات ترويجية ولقاءات للعارضين تمثل فرصة ترويج كبيرة.

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وتشارك غرفتا الشركات والفنادق بوفد فى المعرض حيث أكد هشام الشاعر الخبير السياحى عضو غرفة الفنادق لـ"الخليج 365" أن الفيتور هو أول معرض سياحى تشارك فيه الغرفة فى 2020، ضمن 8 معارض من المقرر أن تشارك بها على مدار العام.

وأوضح الشاعر أنه يعد من أهم 3 معارض سياحية فى العالم، مشيرا إلى أن السوق الإسبانى مهم جدا للسياحة المصرية، وشهد انتعاشة خلال العام الماضى خاصة للأقصر وأسوان، وفرصة هامة لتكثيف الدعاية للمقاصد السياحية المصرية ونحن فى بداية العام.