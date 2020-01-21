شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يفضح علاقة المقاول الهارب بالعناصر الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع "mbc مصر"، تسريبات للمقاول الهارب محمد على مع هانى صبرى، تتضمن رسالة نصية وصوتية عبر تطبيق الواتساب، تهدف إلى قلب نظام الحكم بمصر.

قال عمرو أديب، إن هذه التسريبات ليست إنفراداً له، وتابع:"عمرو أديب لم ينفرد بل جاء بهذا التسريب من على فيس بوك من صفحة المقاول الهارب"، مشدداً على أن ما ورد فى هذا التسريب يجعلنا أمام كنز حقيقى من المعلومات، وتابع:"وهذا يؤكد أننا نتعامل مع مجموعة من الأغبياء محتاجين يرجعوا للضابط تانى يتعلموا خطوات قلب نظام الحكم فى مصر".

ولفت عمرو أديب، إلى أن عناصر التيارات اتفقت أن تجعل المقاول الهارب أيقونة الثورة، وتابع:" يعنى ثورة 2011 كان وائل غنيم هو أيقونة الصورة شوفوا مستوانا نزل لإيه علشان يبقى محمد على هو أيقونة الثورة، هما دلوقتى قالولوا انت ما عرفتش تشتغل 20 سبتمبر تعالى نشتغل مع بعض يناير وديسمبر، حد حس بحاجة فى ديسمبر دلوقتى احنا فى يناير حد حس بحاجة، وهانى صبرى قاله لحد دلوقتى الشباب مش متفقين".

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وجاء نص التسريب كألتالى: محمد على يقول: مساء الفل يا صاحبى..عامل يا هانى ..أنا عاوز أشكرك على جروب دعم محمد على"، فيرد هانى صبرى قائلا:"أقل واجب وفيه صفحة قوية جداً"، فرد المقاول الهارب :"الله يبارلك يا غالى".

ووفق التسريبات التى عرضها "أديب"، قال محمد على :"أنا الفترة دى بجمع كل الناس من الحركات الثورية..وأنا سمعت عنك كتير وعن الحركة الشعبية وشفت فيديوهات عمرو أديب عنك".

وشدد "أديب"، أن هذه المحادثة بين المقاول الهارب وأحد العناصر الإجرامية تفضح كذب ما يردده محمد على بشأن عدم اعتماده على أحد أو توجهيهه"، لافتاً إلى أن التسريبات تفضح تآمر الطرفين على قلب نظام الحكم بمصر.