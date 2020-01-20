شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: تعظيم حجم التبادل التجارى مع إفريقيا خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة، إنها تسعى لتعظيم حجم التبادل التجارى مع إفريقيا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاتفاقيات، وسيكون هناك نتائج إيجابية في هذا الإطار،

وأضافت "جامع" خلال لقاء تلفزيوني، على هامش قمة الاستثمار الإفريقى البريطانى، أن القمة تهدف إلى الاستثمار بشكل عام، ونرى أن أنجح قطاعات الاستثمار، هو الاستثمار في القطاع الصناعي، لأنه يكون فيه التنمية بشكل مستدام ويتحكم فيه نسب النمو الاقتصادية، ونسب الواردات والصادرات.

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وأكدت أن الوجود المصري على أعلى مستوى وقدر من التواصل في المؤتمر، وهناك رجال أعمال من دول أفريقية وأوروبية وانجلترا، لافتة إلى أنها أول زيارة خارجية لها كوزيرة للصناعة كانت حريصة على التواصل مع كل أصحاب الشركات المتاح التواصل معهم، بغرض جذب بعض الاستثمارات في مصر، في ضوء اتفاقية إنجلترا وخروجها من الاتحاد الأوروبى.

وذكرت وزيرة الصناعة، أن البريطانيين يعتبرون مصر بوابة إفريقيا كنوع من التقدير لنا، مؤكدة أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت على أهمية الشراكة والتي تسعى لتطبيقها.

وأشارت إلى أن أهم رسالة نقدمها للمستثمر، هو مدى الاستقرار السياسى في مصر، واهتمام الرئيس السيسى بتنمية قطاع الصناعة، والحوافز وتسخير كل الإمكانيات الموجودة، من وزارة الصناعة والهيئات المختلفة من هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكلنا نتكاتف لتقديم أفضل نموذج لجلب المستثمرين، موضحة أنه بمجرد عرض الإمكانيات في مصر والحوافز المتاحة والإمكانيات لجذب الاستثمارات تكون ردود الأفعال إيجابية، في ظل نظام سياسى مستقر، وبدعم الرئيس السيسى.

وعن أهم الأولويات للنهوض بقطاع الصناعة، أنها حاولت إجراء مراجعة لبعض القرارات والقوانين الحاكمة سواء في المجال الصناعى أو التجارى، لأن ما تم إصداره في فترة معينة قد لا يكون مناسب في الفترة الراهنة، بالإضافة إلى النظر لجميع الإجراءات بما لا يخل بالمنظومة.