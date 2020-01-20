شكرا لقرائتكم خبر عن 9 % نسبة نمو السياحة بـ«الشرق الأوسط».. «العدوي»: تعديل خطط التسويق لمواكبة ارتفاع حجم الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور راندا العدوي، الخبير السياحي، إن نسبة نمو حركة السياحة تتزايد في منطقة الشرق الأوسط، وبلغت 9% خلال المرحلة الحالية، وهو ما يعني ضرورة إعادة النظر في استراتجية الترويج وخطط التسويق للمقصد السياحي المصري، لمواكبة تزايد حالة النمو في الحركة الوافد وتحقيق نسبة عادلة من نصيب مصر من حجم الحركة. %.

وأضافت «العدوي» في تصريح صحفي، الأثنين، أنه بعد مرحلة دمج القطاع السياحي مع قطاع الأثار تحت إدارة وزارة واحدة (السياحة والأثار)، أصبح المنهج الترويجي للسياحة يحتاج توازن ما بين السياحة الترفيهية ونظيرتها الثقافية، بالإضافة إلى التركيز على دعم الطيران بين المحافظات السياحية، لإثراء البرامج المقدمة للسائحين .

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وشددت «العدوي»، على ضرورة تحليل الأرقام السياحية على مستوى العالم، والتي قدرت بـ 1،1 مليار سائح بنسبة نمو 4%، وفقا لأخر إحصائيات منظمة السياحة العالمية، ليحدد توجهات وأولويات تسويق سياحة مصر، للصعود بالمؤشر إلى تخطى حاجز الـ 13 مليون سائح المحققة في العام الماضي .

واقترحت أن يكون هناك ورش وجلسات عمل، تجمع القطاع السياحي الخاص بـ وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، لوضع الأطر العامة لتحليل اتجاهات سوق السياحة العالمي، والخروج بتوصيات علمية ومهنية تنفذ سياستها دوليا

ونوهت بأن مصر، أصبحت لاعبا دوليا، يمتلك القدرة والقناعات لتحقيق وإحداث طفرة، في التنمية السياسية والاقتصادية والسياحية، لتترجم في النهاية إلى نموا يشعر به المواطن المصري.