شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث مع نظيره الموريتاني تفعيل المركز الثقافي المصري بنواكشوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، نظيره الموريتاني الداه سيد أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، حيث عقد الاجتماع الخاص بينهما بمقر وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بنواكشوط لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

وخلال اللقاء، الذي حضره السفير أحمد سلامة، سفير مصر بدولة موريتانيا الشقيقة، أهدى وزير الأوقاف المصري نظيره الموريتاني نسخًا من أحدث إصدارات الوزارة، منها كتب: «بناة وهدامون، مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، الكليات الست»، وقد أثنى الوزير الموريتاني على هذه الإصدارات وعلى جهود وزير الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما تناول اللقاء سبل تفعيل وتنشيط دور المركز الثقافي المصري بنواكشوط، حيث يبدأ هذا النشاط بمحاضرة هامة لوزير الأوقاف المصري اليوم تحت عنوان: «خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة».