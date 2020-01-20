شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب تحذر "غرفة القاهرة التجارية " من شراء واستخدام البالونات المطبوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر بركات صفا ، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والخردوات بغرفة القاهرة التجارية، من استخدام البالونات المطبوع عليها رسومات، وتحتوى على رائحة "الجاز" مؤكدا على ضرورة الامتناع عن استخدامها حتى لا تؤثر على الصحة العامة وتسبب الأمراض الصدرية خاصة لدى الأطفال.

وأضاف صفا ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أن رائحة الجاز منتشرة على البالونات المطبوع عليها رسومات وأشكال مختلفة، حيث يتم الرسم عليها من خلال صبغات تخفف قبل استخدامها بالجاز أو أنواع أخرى من المواد البترولية والتى يشعر بها مستخدمى البالونات عند نفخها بالفم، حيث تنتشر الرائحة على فوهة البالون وتلامس الفم مباشرة.

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والخردوات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن البالونات السادة هى الأكثر آمانا على المستهلكين، ولا تحتوى على أى مادة بترولية، حيث تصنع البالونات من مادة صحية 100% وتسمى " لتكس" وتستورد هذه المادة من ماليزيا وتايلاند وهى مادة تتكون من المطاط الطبيعى بدون أى رائحة.

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وأوضح، أن انتشار البودرة البيضاء على فوهة البالونه غير ضار على الصحة فهى مادة يتم استيرادها من الصين والدول الأوروبية تمنع من التصاق البالون بعد تصنيعه، وهو مادة صحية غير مضرة، لافتا إلى أن أى منتجات يتم ضخها إلى الأسواق لابد أن تحصل أولا على موافقات وزارة الصحة، وأن انتشار الأنواع ذات رائحة الجاز يدخل مهرب ولا يحصل أى موافقات صحية، موضحا أن حجم الواردات السنوية من لعب الأطفال يبلغ قيمته 82 مليون دولار تتضمن البالونات.

من جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين ثروت، استشارى الأمراض الصدرية، أن تعرض أي شخص لروائح نفاذه أو مهيجة للشعب الهوائية مثل الجاز في البالونات يسبب عد من الأمراض أبرزها، أزمات ربويه تنفسية، وتليفات رئوية، والتهاب وحساسية الجيوب الأنفية.

وأضافت ثروت ، لـ ”الخليج 365”، أن العامل الوراثى للشخص هو الذى يحدد المرض الناتج ويزداد معدل الاصابة مع التلامس بالجلد أو الامتصاص من الفم ، خاصة مع الأطفال.