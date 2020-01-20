شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: منظومة جديدة لتنظيم عمل السايس بالتنسيق مع المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة، أنه سيتم إطلاق منظومة عمل "السايس"، وتوفير زى رسمي له، مع جمع البيانات المتعلقة به والمنطقة التى يعمل بها، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأضافت المحافظة، أنه فى إطار تطوير الأحياء بالعاصمة، سيتم إنشاء عدد المحاور لربط حى المطرية بطريق بنها الحر، ومحور روض الفرج، لتسهيل حركة المرور، وربط الطرق ببعضها للقضاء على التكدس المرورى.

وكان المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتمع مع مسئولي شركة الصرف الصحي بالقاهرة، وصادق على رئيس حى المطرية، مسئولى الجهاز التنفيذى لمرافق الكهرباء والغاز والمياه، وذلك لبدء أعمال إنشاء محور يربط ميدان التجنيد فى حى الزيتون بطريق بنها الحر.

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وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كلف بتحديد جدول زمني لسرعة نقل وتدعيم المرافق لبدء أعمال إنشاء المحور، موجهًا بتقديم جميع التسهيلات لشركات المرافق السالف ذكرها، حتى يتم الانتهاء من الأعمال.

وكان مجلس النواب، ناقش مشروع قانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وينظم مشروع القانون عقوبة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، حيث يلزم بالحصول على رخصة، ويتضمن "ا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.