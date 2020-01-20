شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: البطالة بين الأمريكيين من أصل أفريقى هى الأقل فى تاريخ بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه فى مثل ذلك اليوم أقسم اليمين كرئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك يأتي تزاما مع الاحتفال بذكرى الزعيم مارتن لوثر كنج، مشيرا أن البطالة بين الأمريكيين من أصل أفريقي هي الأقل فى تاريخ أمريكا.

وغرد الرئيس دونالد ترامب، قائلاً:"منذ ثلاث سنوات بالضبط، اليوم ،فى 20 يناير 2017 ، أقسمت اليمين، مناسبة لذلك اليوم يوم مارتن لوثر كنج".

وأضاف:"البطالة بين الأمريكيين من أصل أفريقي هي الأقل في تاريخ بلادنا، إلى حد بعيد ، حيث أن أرقام الفقر والشباب والعمالة الأفضل من أي وقت مضى.. عظيم!".



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من جانب آخر، أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها اليوم، أن محامو الرئيس الامريكى دونالد ترامب يدعون مجلس الشيوخ الى تبرئته "فورا".

وكانت فضائية العربية قالت في نبأ عاجل، أن فريق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القانونى، أكد أن محاكمة ترامب تشكل انحرافا خطيرا للدستور، ودفع محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ غدا الثلاثاء.

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