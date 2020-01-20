شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: اتخذنا كافة الاحتياطات للتعامل مع فيروس الصين الغامض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن الوزارة اتخذت الاحتياطات في كافة الموانئ والمطارات بكل وسائل الكشف على القادمين من الصين، للتعامل مع "فيروس الصين الغامض".

وأضاف الدكتور وجدي أمين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن علامات الفيروس الظاهرة تتمثل في السعال وصعوبة التنفس وارتفاع درجة الحرارة، لافتًا إلى أن الكشف عن الفيروس في المطارات عبر مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

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وأشار إلى أن الكشف يعطى يقظة بالحالات القادمة، حيث يتم عزلها وأخذ العينات منها لاكتشاف الفيروس بطريقة مبكرة، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت ضرورة أن تكون كافة الدول حذرة للكشف على المسافرين إلى الصين أو القادمين منها ومن الدول التى قد يظهر بها الفيروس، من أجل اكتشافها مبكرًا.

وأوضح أن فيروس الصين الغامض أحد سلالات فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى امكانيته انتاج أنواع جديدة، لا يمتك الإنسان مناعة منها، أو غير معروفة الطبيعة السريرية، قد تكون أشد خطورة من مثيلاتها السابقة أو تسبب بعض الوبائيات.

وكشفت الصين، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.