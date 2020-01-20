شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: دعم 100 ألف جنيه لأسرة الطبيبات الثلاثة ضحايا حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه انطلاقا من اهتمام النقابة فى تقديم الدعم والمساندة، لأهالي طبيبات المنيا، الثلاث شهيدات، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضي أثناء قدومهن من المنيا إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ، فقد قررت النقابة العامة للأطباء دعم لأسرة كل شهيدة بمبلغ خمسين ألف جنيه، كما قررت دراسة حالات الطبيبات المصابات لتقرير الدعم الضرورى لكل منهم طبقا للحالة.

وأضاف الطاهر، أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر دعم آخر لأسرة كل شهيدة بمبلغ خمسين ألف جنيه، كما قرر دعم كل مصابة بمبلغ عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء قررت دعم أسرة السائق، وأسرة التباع المتوفيان بالحادث بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل منهم.

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كان الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة حررت بلاغ للنائب العام، رقم 3562 عرائض النائب العام، وبلاغ النيابة الادارية، رقم 3440 لسنة 2020، لفتح تحقيق جنائي وإداري فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا.

وأوضح عبد الحميد، أن النقابة تؤمن بالقضاء والقدر، ولكن هناك أسباب أدت إلى ذلك الحادث كان من الممكن تفاديها بسهولة، فالقول بأن الطبيبات تم إلزامهن بالسفر للقاهرة للتدريب علي أجهزة حديثة غير صحيح، مشيرا إلى أن الطبيبات كان تدريبهم على "فحص الثدي"، وهذا النوع من التدريب سهل، ولم يكن هناك أى داعى للسفر للقاهرة للتدريب عليه.