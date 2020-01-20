شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى .."حماية المستهلك" يستجيب لـ"الخليج 365" ويشن حملة فى حى فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جهاز حماية المستهلك حملة مكثفة على المحلات التجارية بمنطقة فيصل لليوم الثانى على التوالى ،عقب نشر" الخليج 365 " خبر تحت عنوان " صور.. محلات بفيصل تتلاعب فى صلاحية الزبادى وتدون تواريخ من إنتاج الغد " ، ووجه اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك سيارات الضبطية القضائية للمرور على العديد من المحلات التجارية لليوم الثانى بعدما كشف ”الخليج 365” عن تلاعب بعض المحلات في تواريخ انتاج الزبادي وتم تحرير محاضر بالمخالفات .

وقام فريق الضبطية القضائية لدى لجهاز مساء اليوم الأثنين بالتحفظ على كميات من الجبن والزبادى بالمحلات التجارية بمنطقة فيصل، بدون تواريخ انتاج ،ومجهولة المصدر وجارى تحرير محاضر وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة

من جانبه أكد اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز تواصل حملات الرقابية بشكل مستمر على الأسواق وأيضا التعامل مع أي شكاوى ترد للجهاز عبر الوسائل المتعددة ، عقب نشر" الخليج 365 " عن وجود بعض المحلات التى تتلاعب فى تواريخ انتاج عبوات الزبادى شن الجهاز حملات مكثفة أمس الأحد وأيضا اليوم الأثنين وضبط كميات من الجبن والمواد الغذائية غير مدون عليها تواريخ انتاج وتم التحفظ على هذه المضبوطات واتخاذ اللازم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وكان ”الخليج 365” قد نشر خبر تحت عنوان "صور.. محلات بفيصل تتلاعب فى صلاحية الزبادى وتدون تواريخ من إنتاج الغد"، وفى أقل من ساعة، توجهت سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك ،أمس الأحد ، إلى محل تجارى بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة متلاعب فى تواريخ الإنتاج، والتى طرح منتجات مدون عليها تواريخ مسبقة منها تاريخ إنتاج 20 يناير 2020، رغم أن هذا التاريخ موافق اليوم الاثنين، فى حين كان يتم طرح هذا المنتج أمس الأحد 19 يناير، على اعتبار أنه تم تصنيعه بتاريخ مسبق، وذلك فى محاولة لخداع المواطن ولضمان وجود تواريخ إنتاج حتى يضمن صاحب المحل بأن المنتج الخاص به يستطيع بيعه للمواطن فى أطول مدة ممكنة، طالما أن التاريخ المدون على المنتج لم يظهر للمستهلك أنه منتهى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه رئيس الجهاز، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه اى مخالفات وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة وان أن حملات الجهاز بكافة فروعه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلاً عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

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وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمواطنين الابلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية،ووجه عبد المعطى ، رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والإمتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك ، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.











