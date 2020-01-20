بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرّف على تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهار شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 16

دمنهور 10 16

الإسكندرية 10 16

بلطيم 10 16

مطروح 11 15

السلوم 10 15

سيوة 09 16

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 10 16

الاسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 10 15

رفح 10 15

رأس سدر 10 18

نخل 07 15

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نويبع 14 19

طابا 12 15

كاترين 02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 11 21

مرسى علم 12 21

الفيوم 10 17

بنى سويف 09 17

المنيا 08 17

أسيوط 07 18

سوهاج 08 18

قنا 08 18

الأقصر 08 19

أسوان 09 20

أبوسمبل 09 20

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 14 23

ابو رماد 17 23

حلايب 18 21

رأس حدربة 18 21

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