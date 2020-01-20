البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ الإسكندرية للتهنئة بعيد الغطاس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، بالمقر البابوي بالإسكندرية للتهنئة بعيدي الميلاد والغطاس محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الدلتا، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ووزارة الأوقاف وقيادات الأزهر الشريف وعدد من نواب مجلس النواب والشخصيات العامة بالمحافظة.
وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء – أن الأعياد بشكل عام لها 3 علامات هي المحبة والفرح والسلام ، معربا عن سعادته بتهنئة قيادات محافظة الإسكندرية والتي تعكس الروح الطيبة والعلاقات الأخوية العميقة بين جميع المصريين .
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الغطاس المجيد.
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