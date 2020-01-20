نقابة الصحفيين تبدأ تلقي أعمال مسابقة نوال عمر رائدة الإعلام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعلنت نقابة الصحفيين بدء تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصري والعربي، عن أعمال عام 2019، والتي تقام بالتعاون مع مؤسسة الأهرام.
وقررت اللجنة المشرفة على المسابقة أن يكون موضوعها هذا العام هو أفضل تناول صحفي لقضية التنمر (جائزة أولى وجائزة ثانية)، وأفضل صورة صحفية لعام 2019 (جائزة أولى فقط).
وأكدت اللجنة أن آخر موعد لتلقي الأعمال الصحفية يوم 10 فبراير المقبل لدى إدارة شؤون المجلس، على أن يتم تنظيم احتفال توزيع الجوائز في الثالث من مارس المقبل.
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