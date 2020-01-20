ضبط 3408 مخالفات بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.

وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3408 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات، منها 86 مخالفة تجاوز سرعة، و1370 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 82 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري موقف عشوائي، وحجز 19 توك توك مخالفًا لقواعد وآداب المرور، و27 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 69 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 76 دراجة بخارية وسيارة.

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وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات؛ لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما تحمل الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وعززت اليوم الإثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة؛ ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لملاكها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.