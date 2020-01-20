مصر | حبس عامل قتل طفلته بسبب "شراب الحذاء" في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عامل قتل طفلته بسبب "شراب الحذاء" في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أول مدينة نصر، مساء اليوم الاثنين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب طفلته حتى الموت، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء".

وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجني عليها، حيث تبين وجود كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها نتيجة ضربها.

وتلقى قسم أول مدينة نصر، بلاغًا من الأهالى بعزبة الهجانة، يفيد بمقتل طفلة، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود آثار تعذيب بالمجني عليها.